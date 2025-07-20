Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, artan yoksulluk ve eriyen ücretlere ilişkin dün bir basın açıklaması düzenledi.

Köprübaşı’nda toplanan Emek ve Demokrasi Platformu, buradan başlayarak Yediler Parkı’na yürüdü. Kitle adına basın açıklamasını Ali Paşa Şanlı okudu.

"ÜLKENİN YARISI AÇLIK ÜCRETİ İLE GEÇİNİYOR"

“AKP iktidarı önceki 23 yıllık iktidarında olduğu gibi bugün de kadınlara karanlık, gençlere geleceksizlik, emekçilere ise yoksulluk ve sefalet ücreti dayatmaya devam ediyor. 2025’in ilk altı ayında ise işçiler, emekçiler, emekliler ve işsizler; fahiş zamlar, düşen alım gücü, borçla ayakta kalma savaşı ve açlık sınırının bile altında bir ücretle geçinmeye çalışmaya devam etti” diyen Şanlı, yoksulluk sınırına dikkat çekerek ülkenin yarısından fazlasının açlık ve sefalet ücretiyle geçinmeye çalıştığını söyledi.

EMEKLİLERİN AÇTIĞI PANKARTA SALDIRI

Yürüyüş sırasında, emeklilerin açtığı “Sefalet ücretine teslim olmayacağız!” pankartına saldırı yapıldı.

Bir kadın, söz konusu pankartı herkesin ortasında yırttı.

O anlar kameraya da yansıdı.