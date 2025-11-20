Emine Erdoğan'dan 'sergi' paylaşımı: Eşsiz bir koleksiyon

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, serginin gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dün açılışı yapılan 'Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu Sergisi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "'Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu' gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığı eşsiz bir koleksiyon. İnanıyorum ki Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır" dedi.