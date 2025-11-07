Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş başkanlığındaki Emniyet teşkilatı mensupları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'deki törene; Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın yanı sıra Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, daire başkanları, öğretim üyeleri, polis müdürleri ve çok sayıda polis katıldı.

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Demirtaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu.

DEMİRTAŞ, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE YAZDI

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Aziz Atatürk; ebediyete irtihalinizin 87'nci yıl dönümünde emniyet teşkilatı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyor; sizi şükran ve saygıyla yad ediyoruz. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu kutlu vatan topraklarının birliği ve dirliği uğruna verdiğiniz mücadele, en çetin şartlar altında yazmış olduğunuz şanlı kurtuluş destanı, tarihin altın sayfalarında ve milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır.

Cesaretiniz, eşsiz fedakarlıklarınız ve fikirleriniz şanlı milletimizin yolunu daima aydınlatacaktır. Türk Polis Teşkilatı olarak, Anadolu'nun evlatlarıyla omuz omuza yürüttüğünüz istiklal ve istikbal mücadelesinin mirasına sahip çıkarak, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için kararlılıkla görevimizi sürdürüyoruz. Emniyet teşkilatımızın her bir mensubu, sizden ve kahraman silah arkadaşlarınızdan aldığı inanç ve ilhamla; vatanımızın her köşesinde büyük bir fedakarlık ve cesaretle görev yapmaktadır.

Gerektiğinde bu topraklar uğruna can vermeyi en yüce şeref bilmektedir. 180 yıldır milletimizin emrinde, adaletin ve hukukun rehberliğinde görev yapan bizler, aziz hatıranız huzurunda söz veriyoruz ki her daim olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin bekası ve milletimizin esenliği için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Müsterih olun; milletimiz, devletimiz ve vatanımız sonsuza dek yaşayacaktır. Hiçbir güç, ay yıldızlı şanlı bayrağımıza gölge düşüremeyecek; nazlı hilalimiz göklerde daima gururla dalgalanacaktır. Bu vatanın kalbinde ve ebedi istirahatgahınızda huzurla uyuyun. Sizi daima minnet ve özlemle anacağız. Ruhunuz şad olsun."