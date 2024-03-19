Enerji şirketine ait kamyonet devrildi: Yaralılar var

Siirt'in Pervari ilçesinde enerji şirketine ait kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:26
Enerji şirketine ait kamyonet devrildi: Yaralılar var
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Kaza, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Yukarı Bağcılar köyü mevkisinde meydana geldi. Veysel Aydın idaresindeki 34 EBH 340 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki enerji şirketi çalışanları Mustafa Toprak ve Refik Kahraman yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


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