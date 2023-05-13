Engelli yurttaşlar nasıl kullanacak?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:02

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:02

Seçime günler kala engelli yurttaşların nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu. Türkiye'de on milyon engelli yurttaş yaşıyor ve yaklaşık yedi buçuk milyonuysa oy kullanma hakkına sahip. Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, engelli yurttaşların hayatın birçok alanında zorluklarla karşılaştığını ifade etti. Gürsoy, Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun bölgelerini konulduğunu belirtti. Görme engeli olan seçmenlerin oy kullanırken birinci derece akrabalarından yardım alabildiklerini ifade eden Gürsoy, “Görme engellilere, kişinin birinci dereceden yakını destek olabiliyor. Görme engelliler için ayrı bir şablon var. Sandık görevlisi bu şablonu masaya koyuyor ve görme engelli seçmen ona göre karar veriyor” ifadelerini kullandı.

YSK'DEN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), engelli seçmenlerin oy kullanma işlemine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, “Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara sıra bekletilmeden oy kullandırılır. Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulur. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek” ifadeleri yer aldı.