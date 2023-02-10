Enkaz altındaki çocuk, kendisini kurtaran ekiplerden simit istedi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani'nin arama-kurtarma ekipleriyle yaptığı "simit" diyaloğu, cep telefonuyla kaydedildi.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Birçok mucize kurtuluşun yaşandığı deprem bölgelerinde ekiplerin enkaz altında kurtardıkları kişileri dinç tutmak için onlarla konuştuğu anlar ise yaşanan mutluluğu gözler önüne seriyor.
Zapçıoğlu Caddesi'nde yıkılan Yetiş Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Trabzon Temsilciliği'nin arama kurtarma ekipleri, binadan üç kişiyi yaralı kurtardı. Kurtarma çalışmasını sürdüren ekiplerden Atilhan Sancak ve Fatih Çıkrık, 12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani'ye ulaştı.
SİMİT İSTEDİ, EL SALLAYARAK ENKAZDAN ÇIKTI
Ekiplerin çocuğu dinç tutmak için yaptığı diyalog duygulandırdı. Ekiplerin cep telefonuyla görüntü aldığını gören Abdulhalil, "Kime göstereceksin" diye sordu. Görüntüleri herkese göstereceğini söyleyen ekip üyesi, Abdulhalil ile bir süre sohbet etti.
Kendisini kurtaran ekipleri daha önceden yaptıkları yardım dolayısıyla tanıyan Abdulhalil, "Sen bana simit getirirsin değil mi" diye sordu. Ekip üyesi ise Abdulhalil'e, "Simit de getireceğim oğlum" cevabını verdi.
Enkazdan el sallayarak çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Abdulhalil, kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti ve sarıldı.
Öte yandan, ekibin aynı apartmanın enkazından kurtardığı Beyza Yetiş ile yaptığı diyalog da kameraya yansıdı.
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