Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti. Peki, Erdal Kesebir kimdir? Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir neden öldü?

ERDAL KESEBİR KİMDİR?

Erdal Kesebir Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Raşit ve Emine Kesebir çiftinin çocukları olarak doğmuştur.İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Spor Hukuku Enstitüsü Derneği üyesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX. ve XX. Dönem (DSP) Edirne Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ERDAL KESEBİR NEDEN ÖLDÜ?

Kesebir'in ölüm haberi, Edirne'de ve siyasi camiada büyük üzüntüye neden oldu. Çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş taziye mesajları yayımlarken, cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.