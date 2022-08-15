"Erdemli Kaptan", Ahmet İlhân Özek...

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:24

İyi futbolcu, centilmendir, sahadaki şövalyedir!"

Bu sözü hep kullanırım.

Bakın, dün futbolumuzun 100'ler Kulübü'ne girecek iki kulübü Gençlerbirliği ve Altınordu, dün Ankara'da karşı karşıya geldi.

Ligin ilk maçıydı.

Altınordu iki kez öne geçti, 3-3'le bir puan aldı.

Kırmızı -Lacivertli ekibin ilk iki golü de Kaptan Ahmet İlhan Özek'ten geldi.

Milli formayı da giymiş Özek, daha önce

Gençlerbirliği formasını da kuşanmış, şampiyonluk yaşadığı yılın ardından takımdan gönderilmişti.

Elbette duygusal bir maçtı onun adına...

Kaptan; 7 ve 17.dakikalarda iki gol attı.

Gollerinden sonra kutlamaya gelen takım arkadaşlarına ellerini kaldırarak, "sevinç gösterisinde bulunmayacağını" belirtti.

Penaltıdan attığı golde bile kaleci Ubeyt onu tebrik edendi.

Çünkü kırmızı -siyahlı kulüp onun yüreğinde önemli bir yere, değere sahipti.

Vefasızlık yapılsa da -sosyal medya hesabında da belirttiği gibi- aslolan kişiler değil, kulüplerdi!

Maç sırasında faul yaptığı, ikili mücadelerde yerde kalan her rakibine elini uzatıp özür de dileyendi Ahmet İlhan...

Gençlerbirliği futbolcuları, taraftarı; onu unutmamıştı.

Maç başında da, oyunu terkettiği anda da alkışlamışlardı...

**

Şampiyonluklar geçicidir, unutulur.

Yenilgiler de, galibiyetler de, goller de!

Ama centilmen, şahsiyetli, karakter sahibi futbol emekçileri asla unutulmaz.

Her şeyin başı erdemdir.

Futbol alanlarında, spor salonlarında, pistlerde, pisinlerde; erdemliliktir.

Yaşamda erdemli, vefalı olmaktır.

Ne güzel söylemiş

Roma İmparatoru

Marcus Aurelius;

"Ünler, namlar, sahip olunan her şey gelip geçicidir.

Bu sebeple insanın erdemli yaşaması, hayatını anlamlı kılan en önemli ölçüttür."

Can Baba'nın dizeleridir;

"Sen kendini besle.

Bilgiyle, sevgiyle, şefkatle.

Ancak o zaman ulaşırsın, İnsan olmanın erdemine." de!..

**

Merhaba'mız;

tüm erdemli sporculara...

Merhaba 'mız;

tüm erdemli dostlara...

Merhaba'mız;

"sahadaki şövalyelerden"

Ahmet İlhan Özek

Kaptan 'a!..