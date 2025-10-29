Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törenin ardından Saray'a geçti.
Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.
Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.