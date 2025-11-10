'Erdoğan' sloganlarına engel yok ama... Anıtkabir'de gençlerin Andımız'ı okumasına müdahale edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışı 87. yılında yurt genelinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında tüm yurtta anıldı. 10 Kasım saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte milyonlarca yurttaş saygı duruşunda bulundu. Resmî anma töreni Anıtkabir’de yapıldı.

Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kabine üyeleri, siyasi parti liderleri, yüksek yargı mensupları, komutanlar ve bürokratlar katıldı.

Anıtkabir’de bir grup gencin Atatürk’ün huzurunda “Andımız”ı okumasına görevliler engel olmaya çalıştı.

Müdahale anında kaydedilen görüntülerde görevlilerden birinin “Burası bir kabir, saygılı olun” uyarısı tepki topladı.

ANDIMIZA MÜDAHALE

Andımızı okuyan genlerden biri sosyal medya paylaşımında, “Sabah erken saatlerde Anıtkabir’e gelenler siyasi sloganlar atarken hiçbir müdahaleyle karşılaşmıyor. Ama biz Atamızın huzurunda onun yolunda yürüyeceğimize and içince uyarılıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ANITKABİR DE ATATÜRK DE TÜRK GENÇLİĞİNİNDİR"

Andımızı okuyan gençler, “Anıtkabir de Atatürk de Türk gençliğinindir. Mustafa Kemaller yenilmez!” dedi.

29 EKİM'DE ERDOĞAN LEHİNE SLOGAN ATILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da benzer şekilde Erdoğan lehine sloganlar atılması ve bu tutumun görmezden gelinmesi, “çifte standart” eleştirilerini yarattı.