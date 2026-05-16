Erdoğan, vakıf sisteminin gelecek kuşaklara bırakmanın önemli olduğunu söylemişti: 2 milyon TL'ye cemaat vakfı kuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta, Vakıf Haftası Programı'ndaki konuşmasında; "Bir emanet olan bu kültürü korumak, mana ve değerler evrenini yaşatmak, gelecek kuşaklara bırakmak hepimiz için kritik önemdedir. Milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz” dedi. Gazetemiz Cumhuriyet ise Erdoğan'ın açıklamalarını ardından, cemaatlerin iktidarın desteğiyle vakıflar üzerinden yasallık sağlarken; kendi ekonomik, sosyo-kültürel ve eğitim sistemlerini de kurduğunu gündeme getirmişti.

ERENKÖY ATAĞA GEÇMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise Erenköy cemaatinin 30'u aşkın farklı ülkede 135 eğitim kurumu bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı'na bağlı olarak, inançlı ve kültürel olarak donanımlı gençler yetiştirmek amacıyla 2 milyon TL mal varlığıyla Hacaloğlu Vakfı'nı kurması dikkat çekmişti.

KURUCU KAMU BANKASI YETKİLİSİ ÇIKTI

Hacaloğlu Vakfı'nın kurucularının Vakıf Katılım Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve ailesi olduğu saptandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan vakıf senedinde kurucular, Öztürk Oran, eşi Birsen Oran, kızları Nafiye Burcu Misilli ile Rabia Oran Tapar yer aldı. Senette gösterilen yönetim kurulunda ise damadı Mehmet Misilli yer aldı.

VAKIF KATILIM NEDİR?

Vakıf Katılım Bankası ise 2016'da faaliyete başlayıp, sermayesinin tamamı yönetim ve temsili doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bırakılan vakıflara ait olarak, faizsiz bankacılık planıyla çalışan bir kamu katılım bankasıdır.