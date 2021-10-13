'Erdoğan'a hakaret' davasında yapılan savunmaya Erdoğan'a hakaret davası!

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:50

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında yaptığı savunmaya "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davası açıldı.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” isimli kitaplarında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Nurullah Ankut’un, duruşmada yaptığı savunma sonrasında Nurullah Ankut’a “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan yeni davanın ilk duruşması 14 Ekim 2021 Perşembe günü (Yarın) Çağlayan Adliyesi 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Saat 14.30'da görülecektir.

Davanın ardından konuyla ilgili HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ve HKP avukatları Çağlayan Adliyesi önünde bilgilendirme yapacaktır."