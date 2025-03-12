Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni: Saray'ın sofrası 1.5 milyon lirayı geçiyor

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Vatandaş iftar sofrası için kuruş hesabı yapadursun, Erdoğan’ın Saray’ında milyon liralık sofralar kuruluyor. Erdoğan’ın Saray’ında yapılan iftar organizasyonları için en az 6 bin kişilik sofra kurulduğu düşünüldüğünde, tek bir günün maliyeti 1.5 milyon TL’yi geçiyor” dedi.

CHP’li Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’da verdiği iftarların maliyetini çıkarttı. Bir günlük iftar sofrasının maliyetinin 1 milyon 560 bin lira olduğuna dikkat çeken Taşcıer, “TÜİK’in kendi yemekhanesinde bir işçinin dört çeşit yemek için ödediği günlük 260 lira baz alındığında, Erdoğan’ın lüks sofralarının maliyetinin ramazan ayı boyunca 45 milyon 240 bin liraya ulaşacağı gözüküyor” dedi.

‘İSRAF DÜZENİ VAR’

Milyonlarca yurttaşın gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını kaydeden Taşcıer, “Bir tarafta orucunu açacak hurmayı bile almakta zorlanan milyonlar var diğer tarafta ise Erdoğan’ın Sarayı’nda israf düzeni var. Saray’da 6 bin kişiye harcanan para ile Kent Lokantalarında 37 bin 500 kişiye dört çeşit sağlıklı yemek sunmak mümkün. Ancak iktidar Kent Lokantalarının kapısına kilit vurmanın yollarını arıyor” diyerek tepki gösterdi.