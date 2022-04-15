Ergün Poyraz’a saldırı olayında yeni gelişme
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'a saldırı olayında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.
Yazar Ergün Poyraz'ın, Kuşadası Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesinin ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.A, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.B, Z.B, S.B, R.B. ve V.Ç. tutuklandı.
Bu arada Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yazar Ergün Poyraz ise taburcu edildi.
NE OLMUŞTU?
Yazar Ergün Poyraz, 11 Nisan'da Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, polis olaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerden kardeş olan T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi olduğu belirtilmişti.
Poyraz, tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yapılan saldırının arkasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in olduğunu ileri sürmüş, Günel ise Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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