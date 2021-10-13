İzmir Körfezi’ndeki ilk kadın güverte görevlisi: Erkeğin yaptığı her işi kadın da yapar

13 Ekim 2021 Çarşamba, 11:30

İZDENİZ’in ilk kadın güverte personeli olarak iş başı yapan Tuğba Çokoğullu’nun hayali kaptan olmak. Eğitimini liseden bu yana denizcilik alanında alan Çokoğullu, Göztepe Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı Bölümü’nde okumuş ve ardından Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksek Okulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü’nden mezun olmuş. Çokoğullu, “15 yaşımda mesleğimi seçtim ve denizde olmalıyım dedim. Denizi çok seviyorum. Bu bir gönül işi ben bu yola baş koydum. Zorlukları tabii ki de var. Bir valize 4 mevsim sığdırıyorsunuz. Ayağınız neredeyse karaya değmiyor. Ama işinizi sevince zorluklarına takılmıyorsunuz'' dedi. 2009’da İZDENİZ’de ilk stajını yaptığını dile getiren Çokoğullu şöyle devam etti: “O zamandan bir hayalim vardı. Keşke ben de İZDENİZ& rsquo;de görev yapsam diye hayal kuruyordum şimdi gerçek oldu.”

Yolcuların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olan Çokoğullu, "Gemiye binerken ‘Ah kızım sana yazık günah değil mi?’, ‘Bu halatlar senin kadar’, ‘Sen stajyer değil misin?’, ‘Bırak erkekler yapsın’ diyen yolcularla da karşılaştım. Ama benim işimi layıkıyla yaptığımı görünce onlar da beni destekledi. İZDENİZ’in ilk kadın güverte personeli olmaktan çok memnunum ve çok gururluyum” diye konuştu ve şöyle devam etti: “Denizde kadın çalışan olmak çok zor aslında. Siz burada ilk önce mesleğinizi değil kendinizi kanıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü konuyla ilgili bir sürü söylenti ve hurafeler var. Ama kendinizi kanıtladıktan sonra ben hiç kimseden kötü bir yorum kötü bir yaklaşım asla görmedim. Tabuları yıkmak gerek. Erkeğin yaptığı her işi kadın da yapar. Bizim ehliyet sistemimiz farklı, hep hizmet vererek yükselebiliyoruz. Benim de kaptanlık ehliyetimi almama 7 ay gibi bir süre kaldı. Kaptanlık ehliyetimi alıp artık kaptan köşkünde olmak istiyorum.”

7 seneden beri İZDENİZ’de görev yaptığını dile getiren kaptan Emrah Yener, “İlk defa kadın gemiciyle çalışıyorum. Erkekler darılmasın ama daha anlayışlı ve daha sabırlı. Yeterli teknik donanıma sahipse bir kadın rahatça bu mesleği yapabilir. Kaptanın sağ kolu gemici. Tuğba’da bizim sağ kolumuz. Görevini de çok başarılı bir şekilde yerine getiriyor” dedi.

Yolcu Zeynep Onur, “Arabalı vapuru sürekli kullanıyoruz. Güvertede kadın personel görmek çok hoşumuza gitti. Kadınların her işi yapabileceği, her platformda kendini gösterebileceği yerlerde çalışması çok önemli ve güzel bir şey. Kadınların gücünü burada da gösterdik. Çok gurur duyduk” şeklinde konuştu. Simay Tatar ise “Arabalı vapuru haftada en az bir kere kullanıyorum. Normalde güvertede kadın personel görmek şaşırtıcı olabilir ama bu durum benim hoşuma gidiyor” dedi.