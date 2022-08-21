Erol Evgin, festival yasaklarına tepki gösterdi: 'Müzik, merhemdir yaralarımıza'
Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin, Altınoluk Amfi Tiyatro’da konser sırasında, son dönemdeki festival yasaklarına tepki gösterdi.
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında, geçtiğimiz akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da konser verdi.
Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca dört nesilden oluşan coşkulu bir koro eşliğinde söylediği altın şarkılarıyla müzikseverleri duygudan duyguya taşıdı.
Erol Evgin, konser sırasında, son dönemde sıklaşan festival yasaklarına tepki gösterdi. Evgin “Duygularımızı ninnilerden, ağıtlara müzikle ifade eden bir milletiz. Müzik, merhemdir yaralarımıza. Festivaller yasaklanmasın! Şarkılar, müzik susmasın!” ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı, bu sözlerinin ardından okuduğu “Memleketim” şarkısıyla, konserini sonlandırdı.
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