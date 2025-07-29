Ertan Yıldız’ın iddialarına Metin Güneş’ten suç duyuru

Ertan Yıldız’ın İBB soruşturması kapsamında Metin Güneş hakkındaki iddialarını Barış Terkoğlu köşesinde yazmıştı. Güneş, o iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Metin Güneş’in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, “Atfedilen ifadelerin, gerçeği yansıtmadığı tarafımızca resmi belgelerle tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamanın tam metni…

28 Temmuz 2025 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Barış Terkoğlu’nun köşe yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada Sayın Metin Güneş’in adının geçtiği iddiası üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Köşe yazısında, adı geçen Ertan Yıldız’ın ifadesine dayandırılarak Sayın Metin Güneş’e atfedilen ifadelerin, gerçeği yansıtmadığı tarafımızca resmi belgelerle tespit edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 27 Haziran 2025 tarihli resmi yazı ile anılan ifadede Sayın Metin Güneş’in adının yer almadığı açıkça belirtilmiştir. Bu durum, tarafımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru sonucunda teyit edilmiştir.

Dolayısıyla, yazıda dayanak olarak gösterilen beyan, resmi soruşturma dosyasında yer almamıştır ve doğru değildir. Ayrıca Sayın Metin Güneş, hakkında ortaya atılan asılsız iddialar ve kişilik haklarına dönük tüm saldırılar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur.