Erzincan İliç'teki faciadan hemen sonra rapor yayımladılar: O şirket kâr derdinde

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:22

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:22

İliç’teki madenin yüzde seksenine sahip olan Kanada-ABD ortaklı SSR Mining isimli şirket faciadan birkaç saat sonra işçiler göçük altındayken yatırımcılarını bilgilendirmek için bir rapor yayımladı. Rapordaki bilgiler ise dikkat çekti. Rapora göre şirket, bölgede büyüme potansiyeli gördüklerini ve facianın meydana geldiği Çöpler Altın Madeni’nde 2024 yılında yeni alanlar için sondaj yapılmasının planlandığı ifade edildi.

RAPORDA ARTVİN DE VAR

Raporda yer alan bilgilere göre şirketin Türkiye’de başka kentlerde de maden aramak için çalışmalarının bulunduğu öğrenildi. Tartışmaların odağındaki şirketin Artvin’de Hod Maden projesi kapsamında altın ve bakır aramak için bir sondaj çalışması yürüttüğü belirtildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 2021 yılında alındığı öğrenilen bu madenin 2027 yılında da üretime başlanması planlandığı ifade edildi. Söz konusu madeni yine Çalık Holding’in şirketi Lidya Madencilik ve SSR Mining şirketi yürütecek.

İKİ KENT HEDEFTE

Raporun yanı sıra şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre söz konusu şirket Giresun ve Gümüşhane sınırında da altın ve bakır aramak için ön çalışma yaptığı öğrenildi.