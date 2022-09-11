Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü 'kura çekilecek' demişti: İlan ettiği tarihi beklemedi

11 Eylül 2022 Pazar, 14:16

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sitesinde yaptığı duyuruda İŞKUR Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü “Toplum Yararına Çalışma Programı” kapsamında il merkezi ile ilçelerde bulunan okullarda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 4.5 aylık bir süre için 305 işçinin işe alınacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda, 27-30 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden İŞKUR’a yapılacak başvuruların 6 Eylül'de kapalı spor salonunda noter huzurunda yapılacak kura çekim belirleneceği vurgulandı.

ÖNCE YAYIMLANDI

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre; başvurulardan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü, kura günü için ilan ettiği 6 Eylül tarihini beklemeden işe alınacak 305 kişiyi belirleyerek isim listesini 3 Eylül'de internet sitesinde yayımladı. Noter kura çekimi ile belirleneceği ilan edilmesine rağmen hiç kimsenin bilgisi olmadan 305 kişilik listenin yayınlanması Erzincan’da tepkiye neden oldu. Başvuru yapan yüzlerce kişi kura çekimini beklerken listelerin önceden yayınlanması, 'alımlar torpil ile mi yapıldı' ve 'listeler ısmarlama yöntemi ile mi belirlendi' sorularına neden oldu.

Olayı ortaya çıkaran CHP Erzincan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demir, yaşanan skandalın ilde binlerce işsiz vatandaşın umudunun çalışması olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demir, Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan listenin şaibeli olduğunu ve tamamen torpil yöntemi ile belirlendiğini vurgulayarak, "Torpil olmasaydı belirlenen tarihte ve yerde başvurucuların huzurunda kura çekimi yapılırdı" dedi.

Demir, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ilan panosu ve internet sitesinde başvuruların 27-30 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinde yapılacağı duyurulduğunu belirterek, "Başvurular bitince insanlar kura çekimi için 6 Eylül tarihini bekliyor. Ama 3 Eylül günü kimsenin haberi bilgisi olmadan bilinmeyen bir yerde sözde kura çekimi yapılarak 305 kişilik liste Mili Eğitim Müdürlüğünün sitesinde yayınlanıyor. Bu garibanın ve yoksulun ekmeği ile oynamak demektir. İnsanlar neden kandırılıyor neden 6 Eylül denilip 3 Eylül de isimler açıklanıyor” açıklamasında bulundu.

"LISTELER ŞAİBELİ"

Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Demir, ortada büyük bir haksızlık ve torpilin olduğunu vurgulayarak devamında şunları söyledi; “Bunu kimler, kimin için yaptılar. Burada iktidar ortakları AKP ve MHP yandaşları işe alınmış deniliyor. Eğer torpil yoksa listeler neden 6 Eylül günü halkın huzurunda kura ile belirlenmiyor, neden gizli bir şekilde belirleniyor. Kura çekimin yeniden yapılması ve işlemin iptali için yargıya başvuracağız. Garibanın hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kura çekimi yapılsın ve ismi çıkan işe başlasın. Bu durumda bu listeler şaibelidir.”