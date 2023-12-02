Erzincan'da korku dolu anlar... Akaryakıt istasyonunda araç alev aldı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 02.12.2023 - 10:31

Erzincan merkezde bir akaryakıt istasyonunda Lokman Y. idaresindeki otomobil akaryakıt dolumu esnasında sürücünün yün kazağının elektriklenmesinden kaynaklandığı tahmin edilen nedenle alev aldı.

Lokman Y. can havliyle kızını da alarak araçtan uzaklaşırken yangın akaryakıt istasyonu çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.