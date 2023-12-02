Erzincan'da korku dolu anlar... Akaryakıt istasyonunda araç alev aldı!

Erzincan'da bir otomobil istasyonda akaryakıt alırken bir anda alev aldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:31
Erzincan'da korku dolu anlar... Akaryakıt istasyonunda araç alev aldı!
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Erzincan merkezde bir akaryakıt istasyonunda Lokman Y. idaresindeki otomobil akaryakıt dolumu esnasında sürücünün yün kazağının elektriklenmesinden kaynaklandığı tahmin edilen nedenle alev aldı.

Lokman Y. can havliyle kızını da alarak araçtan uzaklaşırken yangın akaryakıt istasyonu çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


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