Erzurum'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti

01 Nisan 2022 Cuma, 13:19

Kazım Karabekir Mahallesi Nene Hatun Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan Yunus K. (37) ile eşi Hatice K. (32) tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine pompalı tüfekle eşini yaralayan Yunus K, aynı silahla kendini vurdu.

Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Hatice K. de kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yunus K'nin cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Polisin yanı sıra jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.