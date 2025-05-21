Esenler Belediyesi 256 milyon değerinde kamu taşınmazlarını satışa çıkardı: Dönüşüm bahanesi

AKP yönetimindeki Esenler Belediyesi, kamuya ait 10 ticari taşınmazı “kentsel dönüşüm” ve “afet riski” gerekçeleriyle satışa çıkardı.

Toplam bedeli 256 milyon TL’yi aşan satışla ilgili olarak, belediye tarafından elde edilecek gelirin hangi projelere aktarılacağına ilişkin somut bir açıklama yapılmadı. Belediyenin bu tutumu, şeffaflık ilkelerinin ihlal edildiği ve kamu yararının göz ardı edildiği eleştirilerine neden oldu.

Belediye hukukuna göre, kamu taşınmazlarının satışlarında satış gerekçesinin ve elde edilecek gelirin hangi projelerde kullanılacağının açık ve net biçimde ifade edilmesi gerekiyor. 6306 sayılı kanun kapsamında satışa çıkarılan taşınmazların, afet riski alanları dışında kullanılması yasal sorunları beraberinde getirebilir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, kamuoyunda daha çok “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak biliniyor.

Esenler Belediyesi’nin daha önce gerçekleştirdiği benzer taşınmaz satışlarında da aynı belirsizliklerin yaşandığı ortaya çıktı. Belediye, 2021 yılında toplam 205 milyon 350 bin TL değerindeki taşınmazları satmış ancak elde edilen gelirin hangi kamu projelerine aktarıldığı kamuoyuyla paylaşılmamıştı.