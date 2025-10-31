Esenler’de 5 katlı binada yangın: 15 kişi dumandan etkilendi

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Esenler Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı sararken, 15 kişi binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 15 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etmesi üzerine sokakta kısa süreli arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrasında olaya polis müdahale etti.

Dumandan etkilenenlerin hastanedeki tedavilerine devam edilirken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.