Esenyurt'ta işyerinde korkutan yangın!

Yangın, saat 12.15 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı iş hanının giriş katında bulunan restoranın baca kısmından yükselen alevler, binanın dış cephesine sıçradı.

Yangın çevrede paniğe neden olurken, durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan, olayda ölen ya da yaralanan olmaması muhtemel facianın önüne geçti. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

Yangın sırasında çevrede bulunan Arafat İpek isimli yurttaş, "Bir anda alevler yükseldi. Bacadan binayı sardı. Birkaç kişi müdahale etti ama yetersiz kaldı. Aynı zamanda itfaiyeyi aradık. Şu anda müdahale ediliyor. O anda buradaydım. Herhangi bir yaralanan olmadı" diye konuştu.