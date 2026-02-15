Esenyurt’ta servis şoförü trafik tartışmasında otomobil sürücüsüne saldırdı: O anlar kamerada

Olay, 13 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşanmıştı. İddiaya göre, bir marketin servis minibüsü ile bir sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı çıkan tartışma çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, servis şoförünün aracından inerek otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, servis minibüsünün şoförü E.Ü.’ye ve otomobil sürücüsü Ö.V.’ye, "Taşıt yolu üzerinde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmaları ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 5 bin 977 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan sürücü E.Ü.’nün adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.