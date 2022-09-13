Esenyurt'ta Ece Güney'in binada yangın çıkardığı iddia edildi
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edilen Ece Güney ile çevre sakinleri arasında arbede yaşandı. Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan ve daha sonra sonra çeşitli iddialarla gündeme gelen Ece Güney, yangın itfaiye tarafından söndürülürken iddialara da cevap verdi.
Esenyurt'ta dün akşam saat 19.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dumanlar apartmanın içini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, üst katlarda mahsur kalan 16 kişi ise tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.
BİNA SAKİNLERİ İLE ECE GÜNEY ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Olay yerinde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, apartmanda oturan bina sakinleri ile bodrum katta yaşayan Ece Güney arasında tartışma çıktı. İki taraf arasındaki yaşanan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, bina sakinleri ile bodrum katta oturan Ece Güney'in kavga ettiği görüldü. Olay yerinde bulunan polis, tarafların arasına girerek ayırdı.
"İNSANLAR 'YANGINI SEN ÇIKARDIN' DİYEREK ÜZERİME ÇULLANDI"
Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan Ece Güney, yangının ardından yaşananları anlattı.
Ece Güney, "Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca dumanlarda çoğalınca mecburen dışarı çıktım. Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi. Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, "Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" şeklinde konuştu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- 'O laf Mustafa Kemal'e ait'