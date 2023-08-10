Esenyurt'ta motosikletli şüpheliler dükkânlara ateş açtı!

Esenyurt'ta bir sitenin altında bulunan dükkânlara motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosikletli 2 kişinin dükkânlara ateş ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:08
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Tekel bayii vahşetinin ardından İstanbul'un Esenyurt ilçesinden dehşet verici haberler gelmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Piri Reis Mahallesi 2064. Sokak'ta bulunan bir sitenin altındaki dükkânlara sabaha karşı 04.20 sıralarında ateş açıldı. İddiaya göre; iki şüpheli sitedeki dükkânların önünde bir süre oyalandı. Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdikleri silahla dükkânlara ateş etmeye başladı.

Ateş açılan dükkânların duvarlarına 4 kurşun isabet ederken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletli iki şüphelinin dükkânlara ateş ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


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