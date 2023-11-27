Esenyurt'ta park yeri kavgası... Ortalık savaş alanına döndü!

Esenyurt'ta sokakta park yeri kavgası yapan şahıslar, komşularının araç camlarını tekme ve yumruklarla kırdı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:40
Esenyurt'ta park yeri kavgası... Ortalık savaş alanına döndü!
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, arabası ile sokağa giren bir şahıs aracını park etmeye çalıştı.

O sırada sokak sakinleri sürücüden, aracını evlerinin önüne park etmemesini istedi. Komşuların tartışması giderek büyürken taraflar arasında arbede çıktı.

Şahıslar araca tekme ve yumruklarla saldırarak camları kırdı. Diğer sokak sakinleri olaya müdahale etmeye çalışırken kavga aracın uzaklaşması ile son buldu.

Bir süre sonra ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan şahıslar ile ilgili işlem yaparken dehşet veren o anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Esenyurt kavga park

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