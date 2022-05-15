Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı: 'Namusum için vurdum'
Tokat’ta bir kişi, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttu. Zanlı basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap verdi.
Olay, Tokat Belediyesi şehir terminalinde meydana geldi. Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı.
Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
“KARDEŞİMLE KAÇTI, NAMUSUM İÇİN VURDUM”
Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından Behzat Caddesinde yakalandı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? Şeklindeki sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap verdi.
Öte yandan İstanbul’da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin Antalya’dan Tokat’a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği öğrenildi. Terminalde bekleyen şahsın otobüsten inen kardeşi ile eşine kurşun yağdırdığı kaydedildi.
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