Eşini 15 yerinden bıçakladı, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırdı
Eşini 15 yerinden bıçaklayan Recep Koyuncu'nun, eşini öldürdükten sonra "Eşimi öldürdüm" diye bağırdığı öne sürüldü.
Ankara’da eşi Recep Koyuncu (39) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Funda Koyuncu’nun (35), cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kırşehir’de gönderildi.
KIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Kırşehir merkeze bağlı Dedeli köyüne getirilen 3 çocuk annesi Funda Koyuncu'nun ikindi vakti kılınan cenaze namazına yakınları ve yurttaşlar katıldı.
Cenazede kadının yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından 35 yaşındaki Koyuncu'nun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
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