Eşini 15 yerinden bıçakladı, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırdı

Eşini 15 yerinden bıçaklayan Recep Koyuncu'nun, eşini öldürdükten sonra "Eşimi öldürdüm" diye bağırdığı öne sürüldü.

DHA
08 Ocak 2022 Cumartesi, 19:16
Eşini 15 yerinden bıçakladı, 'Eşimi öldürdüm' diye bağırdı
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Ankara’da eşi Recep Koyuncu (39) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Funda Koyuncu’nun (35), cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kırşehir’de gönderildi.

KIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kırşehir merkeze bağlı Dedeli köyüne getirilen 3 çocuk annesi Funda Koyuncu'nun ikindi vakti kılınan cenaze namazına yakınları ve yurttaşlar katıldı.

Cenazede kadının yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından 35 yaşındaki Koyuncu'nun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.


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