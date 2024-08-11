Eski Danıştay Başkanı, yazarımız Nuri Alan toprağa verildi
Eski Danıştay Başkanı, gazetemiz yazarlarından Nuri Alan, dün toprağa verildi.
Eski Danıştay Başkanı, gazetemiz yazarlarından Nuri Alan, dün toprağa verildi.Nuri Alan için Kocatepe Camii'nde düzenlenen törene; ailesi, dostları, hukukçular, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski CHP Genel Saymanı Bülent Kuşoğlu, gazetemiz yazarı Işık Kansu katıldı. Nuri Alan'ın cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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