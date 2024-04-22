Eski eşinden ölüm tehdidi alan depremzede kadın yardım istedi

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan depremzede Nimet Girişken, boşandığı eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:34
Eski eşinden ölüm tehdidi alan depremzede kadın yardım istedi
Abone Ol google-news

Antakya’da yaşayan Nimet Girişken, 3 çocuğunun babası olan 17 yıllık eski eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Evlatlarının babasıyla iletişim kurmak zorunda olan kadın, 4 ay önce de yeni eşiyle evlendi. Eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini ve tacize uğradığını iddia eden Girişken, "Mahkeme bile olmadan tüm suçlamalar iptal ediliyor, can güvenliğim yok" diyerek yardım istedi. Tehditler karşısında tedirginlik yaşadığını dile getiren kadının en büyük destekçisi ise 4 aylık eşi Kenan Girişken oldu.

Eski eşine çalışmadığı halde bin lira nafaka parası ödediğini dile getiren Nimet Girişken, "Ben 3 yıl önce eşimden ayrıldım. Şu an 4 aylık yeni evliyim. Eski eşim bana sürekli evlendiğim günden yana tehditler, hakaretler, ölüm tehditleri, tacizler, yaşadığım yere gelip baskın yapıyor. Uzaklaştırması olmasına rağmen konteynerime gelip baskın yapıyor. Benim can güvenliğim yok. Savcılığa bütün tehdit, hakaret ve ses kayıtlarını verdiğim halde mahkeme bile olmadı. Mahkemeye çıkıp konuşmadan her şey iptal oluyor. İhlal tutanağı yazıldı onun yazılmasına rağmen yaşadığım yere geliyor. Eski eşim evlendiğimden bu yana ölüm mesajları atıyor. Can güvenliğimden korkuyorum, şu an ölüm tehlikem var. Eski eşim bana çalıştığım zamanlarda nafaka davası açtı ve ben şu an çalışmadığım halde her ay bin lira nafaka parası ödüyorum. Bunu da yeni evlendiğim eşim ödüyor" dedi.


depremzede haberleri hatay haberleri ölüm tehditi haberleri

İlgili Haberler

Depremzedelere “Tatbikat var, çıkın” dendi

Depremzedelere “Tatbikat var, çıkın” dendi
Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi

Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi
İzmir’de depremzedeler için verilen emsal artış kararı iptal edildi

İzmir’de depremzedeler için verilen emsal artış kararı iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Sosyal medya Müge Anlı'daki olayı konuşuyor... Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Sosyal medya Müge Anlı'daki olayı konuşuyor... Umut Yetik'in iddiaları gündem oldu: 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!