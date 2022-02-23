Eski eşine evinin önünde kurşun yağdıran sanığın cezası belli oldu
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, boşandığı N.U.’yu sokak ortasında silahla vurarak yaralayan Mahir Arslan, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Beyoğlu’nda 21 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Mahir Arslan, eski eşi N.U.’yu evinin önünde silahla vurarak yaraladı. Kısa süre sonra yakalanarak tutuklanan Mahir Aslan hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Mahir Aslan’ın yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Sanık Mahir Arslan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, N.U. ve taraf avukatları hazır bulundu.
SAVCI 15 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mahir Arslan’ın, N.U.’ya karşı haksız tahrik altında kalmaksızın öldürme kastıyla hareket ettiği ve elinde olmayan sebeplerle bu sonucun gerçekleşmediği anlaşıldığından, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan N.U., şikayetinin devam ettiğini ve sanık Mahir Arslan’ın cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi. Nermin Uzun’un avukatı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
MÜTALAAYA KATILMADI
Savcının mütalaasına karşı savunması ve son sözü sorulan sanık Arslan, “Mütalaaya katılmıyorum. Olay keşke olmasaydı. Pişmanım. Başka söyleyeceğim bir husus yok” dedi.
12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahir Arslan’a, ‘kasten öldürmeye teşebbüs suçundan’ 12 yıl hapis cezası verdi.
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