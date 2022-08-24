‘Eski Kuşadası’ yenileniyor!

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:00

Aydın’da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından başlayan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında sıra Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerine geldi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında 33.000 metrekarelik proje alanının 7000 metrekaresi tamamlandı. İlgili kurumlar tarafından altyapısı tamamlanan alanlarda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eskiyen taşlar sökülerek yerine tarihi dokuyla uyumlu olan begonit taşlar döşeniyor.

Kıbrıs Caddesi, Buyral Sokak, Şoförler Sokak, Şimşek Sokak, Zafer Sokak, Yıldız Sokak, Keskin Sokak, Uğurlu Çıkmazı, Değirmen Sokak olmak üzere toplam 9 sokaktaki çalışmalar tamamlanırken Behçet Çıkmazı 1 ve 2’ deki çalışmalar devam ediyor. Bölgenin tarihi dokusunun büyük bir titizlikle korunduğu çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

“BAŞKAN ÖMER GÜNEL VERDİĞİ SÖZLERİN HEPSİNİ YERİNE GETİRDİ”

Camiatik Mahallesi Muhtarı Sebahattin Küçüktepe yürütülen çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel göreve gelmeden önce mahallemiz için hiçbir çalışma yapılmamıştı. Başkanımız verdiği sözleri tek tek yerine getirdi. Mahallemizde Başkan Ömer Günel sayesinde çalışmalara başlandı. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan çok memnunuz ve devamının da geleceğini biliyoruz. Kuşadası’nın her noktasında yaptığı çalışmalarla vatandaşın eksiklerini gideriyor, sorunlarıyla ilgileniyor. Başkanımız Ömer Günel’in her zaman yanındayız” dedi.