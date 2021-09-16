Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü Süleyman Bektaş yaşamını yitirdi
Eski TRT Müzik Kanal Koordinatörü Süleyman Bektaş, dün gece koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörü olarak görev yapan Süleyman Bektaş. dün gece hayatını kaybetti. Bektaş'ın karşı olması nedeniyle aşı yaptırmadığı, bir süredir koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Yoğun bakımda entübe olan Bektaş tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Süleyman Bektaş’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:
“Değerli meslektaşımız Süleyman Bektaş’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bektaş’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”
Medya Radar'ın haberine göre, 2019 yılına kadar TRT Müzik Kanal Koordinatörlüğü görevini yürüten Süleyman Bektaş’ın cenazesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü ikindi namazının ardından Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesi Sahil Camisi’nden kaldırılacak.
SÜLEYMAN BEKTAŞ KİMDİR?
1970 yılında Çarşıbaşı Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1991 yılında Star TV’de başladı. Daha sonra Kanal 6 Televizyonu’nda çalıştı. Mesleğini TRT’de yapımcı yönetmen olarak sürdürdü. İki çocuk babası olan Süleyman Bektaş Sürekli Basın Kartı taşıyordu.
Video Haberler
- Aşiret düğününde şaşkına çeviren görüntü!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- 'Çözmezsem siyaseti bırakacağım'
- Futbol topuyla oynayan ayılar büyük ilgi gördü
- Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada
- Sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular
- Uçansu ve Alara Çayı müjdesi; 3 HES iptal edildi
- “Çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmeye çalıştı
- Dalgın taksici yürekleri ağza böyle getirdi
- Bursa'da büyük tepki çeken görüntüler!
En Çok Okunan Haberler
- Önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul
- Türkiye’yi sarsacak satırlar!
- İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!
- AKP'li başkan yurttaşı tekme tokat dövdü
- 'Bu kadarını beklemiyordum'
- Erdoğan'a kötü haber!
- Bahçeli, AKP içindeki hamleyi ‘gördü’
- Hem sen bunun farkındasın hem de polis farkında
- A Haber Erdoğan'ı sabote mi ediyor?
- Meteoroloji'den art arda şiddetli yağış uyarısı