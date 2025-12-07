Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde skandal iddia: '20 doktor gözaltına alındı'

7.12.2025 16:39:00
Haber Merkezi
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde "sahte rapor" düzenlendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. 20’den fazla doktorun gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin sürdüğü ileri sürüldü.

İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’ni sarsan reçete skandalının ardından, şok edecek bir iddia da Eskişehir’den geldi.

İddiaya göre, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda doktor sahte rapor düzenledi.

Eskişehir Anadolu Gazetesi'nde yer alan habere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan 20’nin üzerinde doktorun gözaltına alındığı bildirildi.

İddialara göre operasyon, sahte rapor düzenlendiğine dair ihbarların ardından başlatıldı.

"DOKTORLARIN İFADELERİ ALINIYOR"

Gözaltına alınan doktorların ifadelerinin alınmaya başlandığı öne sürülürken, iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

