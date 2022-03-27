Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü: Suç duyurusunda bulunuldu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kedi, yakılarak öldürülmüş bulundu. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı "Bu kadar cani ne zaman olduk?" diyerek tepki gösterdi.
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki boş arazide bir kedi, yakılarak öldürülmüş bulundu. İhbarla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı.
Öldürülen kedi ise Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince alınarak incelemelerin ardından toprağa gömüldü.
Olay ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, "Gelen ihbarla 71 Evler Mahallesi'nde canice kedinin yakıldığını öğrendik. Kedinin yakıldığı haberini alınca da kahrolduk. Bu kadar cani ne zaman olduk? Yüreğim o mazlum kediyle yandı. Yapanlar kim ya da kimlerse tüm kurumları da bu konuda göreve davet ettik. Dernek olarak da suç duyurusunda bulunduk. HAYDİ ekipleri, şu an kamera incelemesi yapıyor. Bu caninin bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Olayın takipçisi olacağız" dedi. Soruşturma sürüyor.
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