Et ve Süt Kurumu’na giden besici 5 bin 300 TL zararda

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu önceki gün yaptığı ziyarette içeri almayan Et ve Süt Kurumu (ESK), kuruluş amacına uymayan bir politika izliyor. ESK’nin kuruluş amacında “devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunmak ve kamu yararına yönelik faaliyetler sürdürmek” de yer alıyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, kurumun yasa ve mevzuatla kendisine verilmiş görev ve sorumluluklardan büyük sapmalar gösterdiğini belirtti. ESK’nin işi, “besilik hayvan ithalatına aracılık yapmak, ülkedeki besiciler kan ağlarken başka ülke üreticilerinin etini ithal etmek ya da birilerinin gönlünü almak için olmadık ülkelerden 10 bin ton et alma noktasına taşıdığını” dile getiren Başevirgen, üreticinin alandan uzaklaştığını kaydetti.

"ET DÜŞTÜ, MAKARNA ARTTI"

Kişi başı kırmızı et tüketiminin 2019’da ortalama 12’den 2021’de 7 kiloya düştüğüne dikkat çeken Başevirgen, buna karşın makarna tüketiminin yıllık bazda yüzde 20 arttığını söyledi.

"ANCAK BİR AY YETER"

Destek kapsamında ESK’ce alımı taahhüt edilen 100 bin hayvanın yaklaşık 30 bin ton et anlamına geldiğine işaret eden Başevirgen, bu miktarın ülkenin bir aylık tüketimini ancak karşılayabileceğini belirtti. Başevirgen, destek miktarının çok yetersiz olduğunu dile getirirken, çiftçinin nasıl zarar ettirildiğini de şöyle açıkladı: “300 kilo karkas et veren bir hayvanın üreticiye maliyeti minimum 25 bin lira. Yani kilo maliyeti 83 lira. Buna karşılık ESK’nin dana kesim kilo fiyatı 60 lira, özel kombinalarda ise 87.14 lira. Aradaki fark 27 lira civarında. Örneğin yetiştiricinin 300 kilo karkas verecek bir danası var ve ESK’de kestirdi. Bu işten zararı 8 bin 142 lira. Velev ki ESK hayvan başına 2 bin 500 lira destek vermeye başladı. Bu desteğin üreticiye getireceği kazanç 300 kiloluk karkasta kilo başına 8.3 lira olacak. Bu durumda bile aradaki fark özel kombinalar lehine 18.7 lira. Yetiştirici, danasını ESK’ye satarsa desteğe rağmen zararı 5 bin 300 lira civarında olacak. Siz olsanız böyle bir tabloda hayvanınızı ESK’ye satar mısınız? Üreticiyi saf zannediyorlar. Yetiştirici zarar etmemek için hayvanlarını özel sektöre satmaya devam eder. Et fiyatlarındaki artış da tam gaz sürer.”