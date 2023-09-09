Ev sahibinden kirasıcına ‘rüşvet’: Evden çıkması için 2 milyon lira verdi

Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 09.09.2023 - 11:47

Göztepe Spor Kulübü’nün eski başkanı Fırat Yiğit, kısa süredir evinde oturan kiracısını evden çıkartmak için 2 milyon lira vermeyi önerdi. Kiracı da teklifi kabul etti.

Sabah’ta yer alan habere göre, kiracının, Bebek’te denize sıfır konumdaki dairede 60 bin liraya oturduğu belirtildi.

Ev sahibi Yiğit’in, 7 milyon dolar değerindeki dairesini, aylık 400 bin liradan kiraya vereceği ifade edildi.