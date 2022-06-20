Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı: 3 gün önce hayatını kaybetmiş
Batman'da engelli kız kardeşiyle yaşayan adam evinde ölü bulundu. Ağabeyinin cesediyle evde yaklaşık 3 gün boyunca kalan engelli kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Batman’ın Gercüş ilçesinde engelli kız kardeşiyle yaşayan Şehmus Önel evinde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 66 yaşındaki Şehmus Önel, tek katlı evde yatağa bağlı engelli kız kardeşi 62 yaşındaki Selime Daş ile yalnız yaşıyordu.
Kız kardeşini yatağına götüren Şehmus Önel'in, daha sonra odasına çekildiği öğrenildi. Önel, odasına çekildikten sonra kimse haber alamadı. Kötü kokuların evden geldiğini fark eden komşular, durumu Önel’in yakınlarına bildirdi.
Eve giren akrabalar ve yurttaşlar, Önel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaptıkları incelemelerde Önel’in yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Şehmus Önel’in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra Önel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümüne sevk edildiği öğrenildi.
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