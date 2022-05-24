Evinin terasından beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı
Kocaeli’de 3 katlı binanın terasından beton zemine düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Ceviz Sokak’taki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Doruk Torun, evinin teras katındayken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Torun’u kanlar içinde yerde gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Torun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Torun’un hayati tehlikesi sürüyor.
"ÇOCUĞUN FUTBOLCU OLDUĞUNU DUYDUM"
Olayı anlatan yurrtaş, "Çocuk 3 katlı binanın teras katından zemine düşmüş. Çocuğu tanımıyorum ama futbolcu olduğunu duydum" dedi. Torun’un Tütünçiftlik Spor Kulübü’nde kaleci olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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