Cumhuriyet Gazetesi Logo
Faciadan dönüldü: Çanakkale'de öğrencileri taşıyan otobüs alev topuna döndü!

Faciadan dönüldü: Çanakkale'de öğrencileri taşıyan otobüs alev topuna döndü!

27.11.2025 12:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Faciadan dönüldü: Çanakkale'de öğrencileri taşıyan otobüs alev topuna döndü!

Çanakkale'den İstanbul'a geziye giden ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs, Bursa'nın Orhangazi ilçesinden geçerken motor kısmından alev aldı. Öğrenci ve öğretmenler tahliye edilirken, otobüs alev topuna döndü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Plevne Ortaokulu'ndan İstanbul'a gezi için yola çıkan 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberi taşıyan, Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki otobüs, seyir sırasında motor bölümünden alev aldı.

Image

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER TAHLİYE EDİLDİ

Şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek, öğrenci ve öğretmenleri tahliye etti. Öğrenciler güvenli alana alındıktan kısa süre sonra otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Öğrenci ve öğretmenler olay yerine çağrılan başka otobüsle yola devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #gezi #Yangın #öğrenci