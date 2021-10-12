Fahrettin Koca: Dikkatli olmalıyız

12 Ekim 2021 Salı, 10:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

"Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BİRAZ DAHA SABIR"

Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!