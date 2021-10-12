Fahrettin Koca: Dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Koca, "Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız." dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 10:04
Fahrettin Koca: Dikkatli olmalıyız
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

"Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BİRAZ DAHA SABIR"

Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!


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