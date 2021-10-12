Fahrettin Koca: Dikkatli olmalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Koca, "Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı.
"Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:
"BİRAZ DAHA SABIR"
Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!
Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 12, 2021
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