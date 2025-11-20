Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 23:35:00
AA
Faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı

Çorum’da 2014 yılında 18 bıçak darbesiyle öldürülen 71 yaşındaki Asiye Şahin'in, bakıcısı tarafından cinsel saldırının ardından öldürüldüğü belirlendi.

Çorum'un Alaca ilçesinde 11 yıl önce bakıcısı olduğu yaşlı kadını cinsel saldırının ardından 18 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 71 yaşındaki Asiye Şahin'in 6 Ocak 2014'te yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya uğramış ve 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphelisi yaklaşık 10 yıl belirlenemedi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Alaca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasının tekrar açılmasıyla inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ay süren çalışmayla cinayetin M.E.Y. (34) tarafından işlendiğini belirledi.

Başka bir suçtan ötürü cezaevinde bulunduğu tespit edilen şüpheli, Şahin'e yönelik eyleminden dolayı Alaca Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

