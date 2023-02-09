Fanatik Gazetesi editörlerinden Yaşar Gülay yaşamını yitirdi
Fanatik Gazetesi editörlerinden Yaşar Gülay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fanatik Gazetesi editörlerinden Yaşar Gülay, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle Ağustos 2022'den bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gülay, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
2002 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın İletişim Fakültesi’nden mezun olan yaşar Gülay; Fotomaç, Habertürk ve Fanatik gazetelerinde muhabir ve editör olarak görev aldı. 1977 Ordu Perşembe doğumlu olan Yaşar Gülay, 6 ay önce kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nden sonra iki ay önce Ünye Devlet Hastanesi’ne nakledildi.
Buradaki yaşam mücadelesini kaybeden Yaşar Gülay’ın cenazesi yarın (9 Şubat Perşembe) Perşembe’nin Çatalpınar Köyü Camii’nde öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Aile Kabristanlığı’na defnedilecek.
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