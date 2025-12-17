Fark etmedi, üzerinden geçti: Yaşlı erkek hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşildere Mezarlığı mevkiindeki yolda meydana geldi.

İddiaya göre, M.Y. idaresindeki 33 AUV 915 plakalı otomobille seyir halindeyken yolda yatar vaziyetteki bir kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Durup kontrol eden sürücü, üzerinden geçtiği şahsı görünce durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler şahsın öldüğünü belirlerken isminin de 59 yaşındaki Ersin Yılmaz olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.