Fatih’te göle dönen alt geçitte mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Fatih’te etkili olan sağanak sonrası göle dönen alt geçitte mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 05.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yağmur sularının doldurduğu alt geçitten geçmek isteyen sürücü, otomobilinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü bulunduğu araçtan çıkararak güvenli alana aldı. Mazgalların temizlenmesinin ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.