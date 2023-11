'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığında yeni ayrıntı: Seçil Erzan'ın para almaya gönderdiği Nazlı Can'ın o fotoğrafları dosyaya girdi

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:07

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:08

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Erzan'ın fona yatırılacak parayı almaya gönderdiği Nazlı Can’ın paralarla birlikte çekilmiş fotoğrafları da iddianameye girdi. Dosyada bu olayla ilgili olarak Seçil Erzan, Nazlı Can ve Ömer Kahraman’ın ifadelerine de yer verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, olayın müştekilerinden biri olan iş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın kendisini kandırdığını iddia ederek ifadesinde tüm ayrıntılara yer verdi.

“FONDA ÇOK FUTBOLCU VAR”

İfadesinde Çorlu’da kuyumcu dükkanı olduğunu anlatan Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ı yaklaşık 25 yıldır tanıdığını belirtti. Kahraman ifadesinde şunları söyledi:

“Seçil Erzan’ı en son 20 yıl önce görmüşlüğüm var desem yeridir; fakat 2023 yılında yıl başından hemen sonra Seçil Erzan hem beni telefonla arayıp hem de bizzat işletmeme gelerek bana yüksek getirisi olan bir fondan bahsetti. Şöyle ki; bu fonun yaklaşık 30 - 35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi; hatta Fatih Terim’in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, arada boşluklar bulunduğu zaman değerli müşterileri dahil ettiğini söyled. Bu hususu sürekli telefonla bana dile getirdi, ben de yatırım yapacağımı düşünerek fona girmeye karar verdim. İlk olarak 300 bin Doları bizzat Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesindeki odasında ben teslim ettim. Şubat ayında ise iki kere Nazlı can isimli şahıs Çorlu'daki işletmeme geldi. 400 bin ve 300 bin Dolar olmak üzere iki kere elden teslim ettim. Nazlı Can bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90 bin Dolar daha parayı benden elden teslim almıştır. Nazlı Can'a para verirken içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil'in telefonuna bu görseli yolladım..."

O FOTOĞRAFLAR DOSYAYA GİRDİ

İş insanı Ömer Kahraman’ın çektiği o iki kare cumhuriyet savcılığına sunuldu. Çekilen iki fotoğraf karesinden birinde Seçil Erzan’ın yakın arkadaşı ve olaylarda şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nazlı Can ile önünde deste deste dolar görülüyor. Diğer fotoğrafta ise çantanın içinde dolar desteleri görülüyor.

SEÇİL ERZAN: PARANIN YARISINI ÖDEDİM

Bu iddia üzerine sürdürülen soruşturma kapsamında sözkonusu olaya ilişkin ayrıntılar Seçil Erzan ve Nazlı Can’a soru olarak soruldu. Erzan ifadesinde “Çorlu'da pırlantacıdır. Ömer de fon vaad ettiğim kişilerdendir. Hatta Ömer Kahraman bana teslim edeceği paraları Nazlı'ya teslim etmiştir. Buna ilişkin görsel benim telefonumda yer almaktadır. Nazlı da tam hatırlamamakla birlikte Ömer'den aldığı 750 bin Dolar tutarındaki parayı bana getirmiştir. Fakat bu paranın yarısını ödedim, yarısını ödeyemedim" diye konuştu.

"SADECE BİR KEZ ALDIM"

İlk duruşmada tahliye edilen Nazlı Can verdiği ifadesinde ise "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu’da Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım" dedi.