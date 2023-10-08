Fatih'te Filistin'e destek eylemi

Fatih'te, bir grup Filistin'e destek olmak için bir araya geldi. Filistin'e destek sloganları atan grup, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:32
Fatih'te Filistin'e destek eylemi
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Fatih Camii önünde toplanan bir grup, Filistin'e destek için Anadolu Gençler Derneği tarafından düzenlenen 'Fetih Yürüyüşü'ne katıldı.

Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazının ardından sloganlar atılarak Saraçhane Parkı'na yürüyüş yapıldı.

Birçok kurum ve kuruluş üyelerinin bir araya geldiği programda, basın açıklaması yapıldı.

"SADECE ZALİM İSRAİL İLE KALMAYACAKTIR"

Anadolu Gençler Derneği Başkanı Salih Turhan, "Bugün Filistinli kardeşlerimiz bize fethin kapısının açılmış olduğunun müjdesini vermiş oldular. Hem şehitlerle Filistin toprakları bugün sulanmış oldu, Siyonist İsrail'in girilemez, aşılamaz denilen yapılarına 'Allah-u Ekber' nidalarıyla öyle bir girdiler ki kalelerini başlarına yıkmış oldular. Gazze'de yıllardır hapsedilen, ambargolara sokulan, kardeşlerimiz o imkansızlığın içinden kendi imkanlarıyla Filistin topraklarına girmiş oldular. Öyle bir zafer kokusu geliyor ki, sadece zalim İsrail ile kalmayacaktır" dedi. 


Fatih filistin

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