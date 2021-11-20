1.5 yaşındaki çocuk 5'inci kattaki balkondan düştü

Bursa'da, 5'inci katta bulunan evlerinin balkonundan düşen Hamza Ettun (1,5) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamza, tedaviye alındı.

DHA
20 Kasım 2021 Cumartesi, 16:23
1.5 yaşındaki çocuk 5'inci kattaki balkondan düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ettun ailesinin 1.5 yaşındaki çocukları Hamza, iddiaya göre açık olan balkon kapısından balkona çıktı. Korkuluklara tırmanan Hamza, dengesini kaybederek önce apartmanın birinci katındaki saçaklara çarptı, ardından toprak zemine düştü. 

Ağır yaralanan Hamza Ettun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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